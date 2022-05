Covid, 38.507 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 115 decessi

Roma, 13 mag. (askanews) - Sono 38.507 i contagiati da Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore secondo i dati quotidiani del ministero della Salute. 115 i morti. I guariti sono 49.734. Sale di 7 unità rispetto a ieri il numero dei pazienti del giorno entrato in terapia intensiva e cala di 251 quello dei ricoveri in area medica. Con 265.647 tamponi processati, il tasso di positività è a 14,5% (-0,1%).137.248.456 le dosi di vaccino somministrate in totale.