Roma, 29 set. (askanews) - Sono 3.212 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute. 63 i decessi. 295.452 i tamponi processati con un tasso di positività che si attesta all'1,1%. In calo i ricoveri ordinari (-101) e quelli in terapia intensiva (-9) rispetto al giorno precedente.