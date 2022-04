Covid, 29.575 contagiati nelle ultime 24 ore. 146 decessi

Roma, 26 apr. (askanews) - E' di 29.575 contagiati da Sars-Cov-2 il bilancio delle ultime 24 ore in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. 146 i morti, 37.462 i guariti. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva (-7 gli ingressi del giorno) ma sale il numero di ricoveri nelle aree mediche (+278). Con 182.675 tamponi processati, il tasso di positività è a 16,2% (-1,7%).136.613.343 le dosi di vaccino somministrate in totale.