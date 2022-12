Covid-19: terapia domiciliare precoce sintomi strategia efficace

Roma, 14 dic. (askanews) - "Questa flow-chart è stata fatta seguendo una divisione sistematica della letteratura e la revisione delle schede tecniche con indicazione di utilizzo delle molecole degli antifiammatori più frequentemente usati, per dare un minimo di informazioni ai medici curanti circa l'utilizzo di questi farmaci, che sono tanti. Fra tutte queste molecole sono stati indicati anche gli effetti collaterali, positivi e meno positivi". Lo ha sottolineato Pier Luigi Bartoletti, Medico di Medicina Generale e vicesegretario vicario nazionale FIMMG."Tra tutti questi unico che vanta una azione sulle infiammazioni delle alte vie (respiratorie ndr) è il ketoprofene sale di lisina in polvere. Anche gli altri sono utilizzati, ma noi abbiamo fatto un discorso sulla scheda tecnica.... segnalando come quelli con effetto periferico siano preferibili rispetto a quelli effetto centrale perché possono avere un effetto sedativo sul centro della tosse (qui mi pare dica neurocerebrale ma non sono certa)"."Questo perché a due anni e passa dall'inizio del Covid ancora sulla terapia precoce della patologia da Covid ci sono ancora molte variabili sulla prescrizione dei farmaci e ricordo che, per quanto siano dosaggi da banco, sono farmaci che hanno reazioni specifiche con effetti collaterali e secondari che vanno tenuti in considerazione", aggiunge Bartoletti.Nel Paese continuano ad essere migliaia, ogni giorno, le diagnosi di Covid-19. La gestione tempestiva dei sintomi può fare la differenza nell'evoluzione della malattia. Oggi è possibile una terapia domiciliare precoce ragionata per il trattamento dell'infezione da SARS2-Covid19. Intervenire tempestivamente sui sintomi attraverso terapie mirate ed efficaci, permette di creare un sistema virtuoso di controllo della malattia e di indirizzare alle strutture ospedaliere solo in caso di aggravamento. Il medico di medicina generale ricopre in questo scenario un ruolo determinante.A questo scopo è stata messa a punto una flow-chart per il trattamento farmacologico della malattia, realizzata da FIMMG Roma (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, Policlinico di Tor Vergata Roma. Uno strumento per supportare l'individuazione della terapia più indicata in base ai sintomi riferiti dai pazienti.