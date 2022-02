Covid-19, Speranza ai medici: se il Paese ha retto è grazie a voi

Roma, 20 feb. (askanews) - "Se il Paese ha retto" l'urto dell'ondata di pandemia da Covid-19 "è grazie al Servizio sanitario nazionale e a tutti i medici e personale del Servizio sanitario nazionale", lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla celebrazione per la seconda Giornata nazionale del personale sanitario, socio sanitario, socio assistenziale e del volontariato, presso la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).Una giornata dedicata in particolare a Gino Strada e a tutti i medici che hanno dedicato la loro vita alla professione, ricordando in primis - come ha fatto il presidente della Fnomceo Filippo Anelli - i 370 medici morti per curare chi si è ammalato di Covid in questi due anni di pandemia, "un sacrificio che ha consentito di curare ben oltre 12 milioni di cittadini positivi e 10 milioni e 900mila sono guariti, nella stragrande maggioranza curati a domicilio grazie all'impegno dei curanti e di tutti gli operatori sociosanitari"."Oggi - ha sottolineato il ministro Speranza - è un giorno particolare, è la seconda Giornata del personale sanitario, sociosanitario socioassistenziale e del volontariato che abbiamo voluto istituire l'anno scorso. Ed è anche un anniversario. Ricordo le ore drammatiche di due anni fa, indelebili nella memoria con i primi casi di Covid a Vo' e Codogno con cui è iniziata una lunga e difficile stagione. E il primo messaggio che voglio mandare è di gratitudine sincera a tutto il personale sanitario del nostro Paese: se il Paese ha retto questa prova così difficile pur pagando un prezzo importante in termini di vite umane, prima di tutto ma anche di disagi, chiusure, cambiamento di esistenze, è perche abbiamo uno straordinario Servizio sanitario nazionale, patrimonio del Paese che dobbiamo difendere con tutte le energie. E il cuore di questo patrimonio sono le donne e gli uomini che lo animano"."Una gratitudine vera e profonda - ha ribadito Speranza - perché il Paese ha retto grazie a voi; e un impegno a lavorare giorno e notte perché il Ssn possa ancora di più rafforzarsi".