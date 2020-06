Covid-19: sei nuovi contagi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 GIU - Sono sei i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Calabria, un dato che porta il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia a 1.173. A riferirlo è il bollettino della Regione In Calabria. Stabile il numero dei decessi: 97. Quattro dei sei soggetti positivi di oggi sono correlati con il focolaio di Palmi; gli altri due sono provenienti dall'Arabia Saudita. Ad oggi sono stati effettuati 85.884 tamponi con 84.771 test risultati negativi. Attualmente a Catanzaro ci sono 15 persone in reparto, una in isolamento domiciliare, 168 guariti e 33 deceduti; Cosenza: una in reparto, 3 in isolamento domiciliare, 430 guariti e 34 deceduti; A Reggio Calabria: uno in reparto, 13 in isolamento domiciliare, 254 guariti e 19 deceduti; Crotone: 112 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti.