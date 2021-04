Covid, 13.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 322 vittime

Roma, 24 apr. (askanews) - Sono 13.817 i nuovi casi di sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 322 i morti.17.587 i guariti, mentre continua a scendere il numero di ricoveri sia nelle terapie intensive (-85) sia in area medica (- 469). 320.780 i tamponi processati col tasso di positività che torna in leggera discesa attestandosi a 4,3% (-0,4%). 17.095.530 le dosi di vaccino somministrate in totale.