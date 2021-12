Covid: 126.888 nuovi contagi e 156 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 30 dic. (askanews) - Sono 126.888 i nuovi contagi (che stabiliscono il nuovo record di sempre) e 156 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute che precisa che sono stati 1.150.352 i tamponi effettuati, mentre il tasso di positività sale all'11%. Per quanto riguarda, invece, i ricoveri ospedalieri sono stati in totale 10.866 (+288 rispetto alla giornata di ieri), mentre 1.226 sono risultati gli ingressi nelle terapie intensive con un aumento di 41 ingressi.