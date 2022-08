Covid: 112 morti, 25.389 positivi. Tasso al 14,6%

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sono 25.389 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 35.360. Le vittime sono 112 in diminuzione rispetto alle 134 di ieri. I tamponi effettuati sono 174.227. Il tasso è al 14,6%, rispetto a ieri che era al 17%. Sono 239 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-15), mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.170, 208 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 727.812, 24.279 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.818.775 (+49.555) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.721.630 e quello dei decessi è di 175.043. (ANSA).