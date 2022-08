Covid: 11.976 contagi e 113 morti. Tasso di positività al 15,8%

Milano, 8 ago. (askanews) - Crollo verticale dei casi di Covid 19 in Italia: sono 11.976 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, meno della metà dei 26.662 casi registrati ieri. Sale invece a 113 il numero dei morti (contro i 74 di ieri), cifra che fa salire a 173.249 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 75.602 tamponi processati) è al 15,8%, in lieve flessione rispetto al 16% di ieri.Quanto alla pressione sul sistema ospedaliero, il numero dei ricoveri in terapia intensiva scende a 339 (3 meno di ieri) mentre risultano in aumento i posti letto occupati nei reparti ordinari: 9.052 in tutto con 126 ricoverati in più nel giro di 24 ore.