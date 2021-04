Covid, 10.680 positivi e 296 vittime in 24 ore in Italia

Roma, 5 apr. (askanews) - I nuovi positivi al coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore, sono 10.680, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità. Le vittime da ieri sono invece 296.I dati sono in calo rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri (18.025 contagi e 326 decessi), ma sono scesi anche i tamponi, pari a 102.795. Il tasso di positività è salito al 10,4%, dal 7,1% di ieri.I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19 sono in totale 3.737, ovvero 34 più di ieri, dopo i 192 nuovi ingressi in rianimazione.Si trovano ricoverati nei reparti ordinari, invece, 28.785 pazienti, 353 in più rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri.