Roma, 4 ott. (askanews) - Sono 1.612 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. 37 i decessi.Gli attualmente positivi sono 92.096, -871 rispetto a ieri. 122.214 i tamponi effettuati con un tasso di positività all'1,3%. Lieve aumento dei ricoveri in area medica (+41) e in terapia intensiva (+6).