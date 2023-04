Costretto a vivere da 16 anni con casco e mani legate per non farsi del male. L'appello: 'Basta con questa tortura'

Da 16 anni vive con le mani legate e porta sul volto una maschera che richiama alla memoria Hannibal Lecter. Ma non si tratta del peronaggio di un thriller hollywoodiano, bensì di un uomo di 50 anni, Bruno è il suo nome, costretto a vivere in un inquietante stato di costrizione perché affetto da una patologia, chiamata picacismo, che lo porta a ingerire qualunque cosa si trovi davanti con grave rischio per la sua stessa vita. A denunciare che non si tratta di "un criminale ma un malato" nei confronti del quale "va cambiato subito il suo piano 'terapeutico'" è Irene Testa, la Garante delle persone private della libertà personale della regione Sardegna, che in un post, pubblicato su Facebook, rende pubblico il trattamento "più vicino alla tortura che alla terapia" a cui è sottoposto il paziente del centro Aias di Cortoghiana, una frazione di Carbonia, nel Sud Sardegna.

"Davanti agli occhi uno scenario raccapricciante"

La Garante scrive di aver "aspettato un giorno" dopo la visita al centro medico per lanciare la sua denuncia, perché ha sentito il bisogno di "riprendermi dallo scenario agghiacciante e raccapricciante che mi sono trovata davanti". Testa ammette che il caso era già noto perché denunciato già dal 2020 e a più riprese dalla psichiatra Gisella Trincas, presidente dell'Unasam (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale). La quale aveva già sollevato il caso davanti alle autorità regionali e nazionali, così come alla Procura di Cagliari non ottenendo nessun risultato concreto. La situazione è rimasta irrisolta.

"Chiamiamola pure tortura e segregazione, perché di questo si tratta - scrive la psichiatra in un commento postato sotto l'intervento di Testa -. Di un crimine nei confronti di una persona che aveva bisogno di interventi finalizzati ad affrontare e risolvere il problema. Il dato più sconcertante è il silenzio della Regione Sardegna e del Consiglio Regionale, del Ministro della Sanità, della Procura di Cagliari - assicura - tutti da me sollecitati ad intervenire per far cessare questa mostruosità ai danni di un essere umano". Poi il ringraziamento alla Garante: "Grazie, mille volte grazie Irene Testa, per il tuo intervento che non potrà essere archiviato e ignorato".

"E' tortura, va cambiato il piano terapeutico"

"Io non sono un medico e non spetta a me dare ricette, magari dal sapore semplicistico perché guidate dall’onda emotiva - scrive Testa -: sono la garante delle persone private della libertà personale e proprio di persone, di singoli casi ho il dovere di occuparmi". Insomma, dice la Garante, bisogna intervenire e far cessare questa barbarie, restituendo dignità aBruno e ai pazienti come lui. La chiamata in causa delle autorità competenti sta nell'ordine delle cose: "Non è però tempo dell’indignazione ma della concreta e rapida azione di tutti gli attori istituzionali che possano dare un contributo a cambiare questa situazione. Questa è una sorta di appello: dobbiamo farlo per Bruno e per tutti gli altri Bruno.