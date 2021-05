Roma, 5 mag. (askanews) - Si è costituito ufficialmente il tavolo del turismo enogastronomico. Un percorso partito con il Patto di Spello, siglato sei mesi fa, che vede per la prima volta le più importanti organizzazioni del settore del turismo enogastronomico mettere a punto un piano condiviso con l'obiettivo di superare il momento di crisi e, soprattutto, di preparare nel migliore dei modi la ripartenza post pandemia.Associazione Città del Vino, associazione Città dell'Olio, Movimento Turismo del Vino, Movimento Turismo dell'Olio, Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori e Unione Italiana Vini: sono queste le realtà che compongono una squadra che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy.Oggi le sei organizzazioni hanno ottenuto un incontro con Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole e Forestali, nel corso del quale è stato costituito ufficialmente il Tavolo del Turismo Enogastronomico. "Si è trattato di un confronto sereno e costruttivo - hanno sottolineato tutti i componenti del Tavolo - che ci ha offerto l'opportunità di illustrare la situazione del comparto ma, soprattutto, di richiedere un coinvolgimento attivo nell'attuazione delle politiche relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza e nella concertazione delle strategie indispensabili per affrontare nel migliore dei modi la fase post crisi". Un incontro "che conferma e dà un primo seguito alle linee guida tracciate ieri dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha sottolineato l'importanza del turismo per Italia, la sua necessaria ripartenza e la funzione strategica della Carta Verde".Una richiesta precisa quella rivolta a Gian Marco Centinaio: "siamo una realtà composita che ha superato gli interessi singoli a favore di un comune intento derivante dalla consapevolezza del complesso universo che rappresentiamo. Il nostro settore è strategico e chiediamo di essere considerati un interlocutore privilegiato che possa contribuire alla maggiore sintonia tra privato e pubblico. Ci auguriamo di poter avviare una consultazione permanente con referenti istituzionale con cui poterci confrontare e ai quali fornire supporto es esperienza".Centinaio dal canto suo che ha sottolineato l'assoluto bisogno di concretezza e necessità di accelerare, anche in vista dell'imminente stagione turistica estiva. Occorre trasferire al Ministero la necessità di considerare la voce del Turismo Enogastronomico come fondamentale. Sì alla creazione del Tavolo permanente con partecipazione attiva delle istituzioni. Ha anche sottolineato l'importanza di dare seguito alla richiesta di attuazione della legge sull'oleoturismo.Tanti i temi sul tavolo: dalla attuazione della legge sull'oleoturismo alla promozione alla digitalizzazione, dalle infrastrutture alla formazione professionale, dalla tutela ambientale alla comunicazione, passando per un portale nazionale dedicato e la creazione di un protocollo sulla cura e manutenzione del paesaggio, l'ideazione di una segnaletica puntuale, la rivalutazione dei nostri bellissimi borghi.