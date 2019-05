Costa,idea scellerata chiudere Forestale

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "E' stata un'idea assolutamente scellerata dell'epoca" chiudere "il Corpo Forestale dello Stato. Non mi permetto di contestarla, la osservo e ne ho il massimo rispetto". Così il ministro dell'Ambiente Costa in audizione in commissione Ecomafie. "Il suo assorbimento nell'Arma - continua - lascia un vuoto dal punto di vista della gestione e tutela del sistema della biodiversità, vuoto grande, ancora da riempire". Per il ministro sarebbe "una buona cosa incrementare" le "figure professionali: servono almeno 1500 unità di nuove assunzioni e su questo chiedo aiuto al Parlamento". "L'assorbimento della Forestale nell'Arma lascia un vuoto - osserva - invece sul sistema di presidio ambientale sicuramente si sta camminando bene ma si è troppo pochi. Se allargassimo il panorama a tutte le vicende ambientali che ci riguardano sarebbe una buona cosa l'idea di incrementare queste figure professionali: occorrerebbero almeno 1500 unità di nuove assunzioni con quella specializzazione, che siano Noe o Carabinieri forestali".