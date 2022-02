Costa: “Al lavoro per fine emergenza il 31 marzo. Obiettivo estate: non limitare le attività anche se positivi asintomatici

"La pandemia ci ha insegnato che è difficile fare previsioni a lungo termine. E' chiaro che l'obiettivo a cui stiamo lavorando è creare le condizioni affinchè il 31 marzo finisca lo stato di emergenza. Pare che i dati in questo senso siano positivi. Ci auguriamo che continuino ma dobbiamo continuare a lavorare con la vaccinazione e soprattutto con le terze dosi", afferma a Radio Anch'io su Rai Radio Uno, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

La quarta dose non è certa

"Rispetto alla quarta dose siamo nell'alveo in cui la politica deve attendere le indicazioni scientifiche. Il compito di Governo e Stato è far trovare il Paese pronto, qualora dovesse emergere la necessità della quarta dose. Ma ad oggi non abbiamo indicazioni in questo senso", spiega Costa.

Inizia una semplificazione

"Siamo di fronte a tante regole, ma da questa settimana inizierà una semplificazione. Abbiamo seguito in qualche modo l'andamento della pandemia", dice nel giorno in cui entrano in vigore nuove restrizioni per non vaccinati. Quanto al green pass senza scadenza per chi ha fatto la terza dose, aggiunge: "E’ una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche. Quindi credo spetti alla comunità scientifica dircelo e la politica deve prenderne atto".

L’obiettivo per l’estate

"L'obiettivo che ci poniamo di raggiungere entro l'Estate è di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Dobbiamo arrivare a convivere col virus e ciò significa, appunto, non porre limitazioni alle attività anche se si è positivi asintomatici. E' il traguardo", dice il sottosegretario all’Ansa. L'obiettivo, chiarisce, "deve essere arrivare a far sì che i positivi asintomatici possano tornare a fare ogni attività, in un'ottica di convivenza col virus in una situazione di endemia. Per fare ciò è fondamentale proseguire e completare la somministrazione della 3/a dose".