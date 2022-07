L’annuncio di Costa: "A breve ci sarà l’eliminazione della quarantena per i positivi asintomatici"

"Il contagio zero è irraggiungibile. Io credo che oggi l'obiettivo sia convivere con il virus, e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi- così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che intervenendo ad Agorà su Rai 3 ha anche rivelato - prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo e non ha sintomi. Poi il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena altrimenti, con tutti questi contagi, il rischio è di trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese".

La sotto-variante BA.5

Con l'avvento della sotto-variante BA.5, le probabilità di reinfettarsi e di avere un'infezione severa che renda necessario il ricovero o causi la morte sono aumentate rispetto al periodo in cui era dominante la sotto-variante BA.2. Il rischio assoluto di eventi gravi, tuttavia, almeno per i vaccinati, resta basso. È questo il dato che emerge da uno studio condotto da diverse istituzioni portoghesi coordinate dall'Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge di Lisbona e pubblicato su medRxiv, piattaforma che rende disponibili gli studi scientifici prima della revisione da parte della comunità scientifica.

Lo studio

I ricercatori hanno preso in considerazione quasi 28mila infezioni registrate in Portogallo tra il 25 aprile e il 10 giugno scorso, periodo in cui il Paese ha registrato una nuova ondata della pandemia. Il primo dato emerso dallo studio è che con BA.5 le probabilità di reinfezione sono in media del 43% più alte rispetto a BA.2. Questo risultato è tuttavia la media di un complesso puzzle in cui ormai si affiancano condizioni molto diverse per stato vaccinale, precedenti infezioni e tempi trascorsi dalla vaccinazione o dall'infezione.

I casi di rinfezione nei vaccinati

Per esempio, il rischio di nuova infezione con BA.5 è molto più alta tra i non vaccinati oppure e in chi ha già avuto un'infezione dopo aver aver fatto solo due dosi di vaccino (+70%); in chi ha completato il ciclo con booster, invece, la differenza di rischio di ammalarsi nuovamente quasi di azzera. Lo studio ha rilevato anche un aumento del rischio di ricovero con BA.5 rispetto a BA.2. In questo caso, le differenze sono particolarmente marcate in chi ha fatto il booster (lo scarto è di tre volte).

Il rischio di morte

Più elevato con BA.5 è anche il rischio di morte. In quest'ultimo caso, tuttavia, il numero di decessi è così basso che i ricercatori avvertono che il dato non ha valore statistico. "I nostri risultati suggeriscono che una maggiore evasione immunitaria di BA.5 potrebbe spiegare l'aumento nei casi", scrivono i ricercatori. "La notevole differenza tra BA.5 e BA.2 nella riduzione del rischio associata alla vaccinazione con booster sottolinea l'importanza di un'elevata copertura vaccinale per prevenire gravi esiti associati a Covid-19", concludono.