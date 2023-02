Cospito: presidio a Milano 'per un mondo senza galere'

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Un centinaio di persone sta manifestando in piazza Duca d'Aosta, a Milano, a sostegno della causa di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al regime del 41bis e in sciopero della fame da oltre cento giorni. Al presidio, organizzato dalle associazioni anarchiche, partecipano anche cittadini non legati a particolari sigle politiche ed è stato esposto uno striscione nero con la scritta bianca "Contro il 41bis - Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti". Intanto, al centro della piazza, una portavoce legge in diverse lingue un comunicato stampa che spiega i motivi della "lotta a favore di Cospito e dei detenuti al regime del 41bis". (ANSA).