Cosmesi made in Italy, successo ad Hong Kong, export +23%

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La cosmesi made in Italy piace sempre di più nei paesi dell'area del Sud-Est Asiatico e Pacifico. Nell'ultimo anno l'export dei nostri prodotti di bellezza verso Hong Kong è infatti cresciuto del 23 % superando i 244 milioni di euro. Secondo paese di sbocco la Cina dove l'export italiano nel 2018 è aumentato del 19,3% per un valore di circa 63 milioni di euro.Le donne asiatiche amano in particolare i prodotti illuminanti e gli sbiancanti per viso e corpo, i profumi e il trucco nostrani.Le eccellenze di circa 100 imprese italiane sono esposte alla 24esima edizione di Cosmoprof Asia, la più importante fiera delle industrie della bellezza nell'area Asia-Pacifica dal 12 al 15 novembre ad Hong Kong. Oltre 50 imprese sono rappresentate dall'associazione Cosmetica Italia che promuove e sostiene le opportunità di business anche di una 'Collettiva' di espositori italiani in collaborazione con ICE Agenzia. L'associazione ha effettuato una puntuale analisi sul mercato del made in Italy ed i trend beauty del mondo asiatico. Spiega Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia: "L'Asia si conferma una importante area di destinazione dei cosmetici italiani e, globalmente, nel 2018 le esportazioni verso il continente asiatico hanno raggiunto un valore di 874 milioni di euro, pari al 18% delle esportazioni di cosmetici made in Italy nel mondo. Si tratta di un mercato con interessanti prospettive non solo per i grandi volumi generati, ma anche per i costanti ritmi di crescita". (ANSA).