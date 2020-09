Cosa è in gioco nelle dimissioni del cardinale Becciu e le possibili conseguenze a catena

Lo choc per le dimissioni traumatiche del cardinale Angelo Becciu durerà a lungo. Potrebbe originare conseguenze a catena. E’ un caso difficile perché coinvolge un ecclesiastico di primissimo piano della Curia vaticana, per parecchi anni stretto collaboratore di Francesco. Un porporato di peso e combattivo che, per costume sardo cui non ha rinunciato, tiene fortemente all’onore. Degradato, sembra averlo perso l’onore, ma si proclama innocente e quindi vittima. E le vittime, se reputate innocenti, calamitano simpatia. Almeno sulle prime, poi si lasciano al proprio destino. Ma l’evento inatteso e incredibile che distrugge un uomo potente, è anche una dura prova per Francesco. Entrambi non hanno vissuto un bel momento all’atto delle dimissioni del cardinale.

Il caso conferma le difficoltà dell’impresa di risanare la Curia e sulla solitudine crescente di papa Bergoglio. Il caso Becciu è stato da un lato una scossa che ha confermato necessità e difficoltà di riformare la Curia, dall’altro la difficoltà nel rivitalizzare la testimonianza delle comunità cristiane nel mondo di fronte alla catena di scandali dentro le istituzioni più importanti. Si tratta di un evento divisivo nella Chiesa poiché costringe in qualche modo a dichiararsi per Francesco o per il cardinale. E all’interno degli stessi episcopati era più comodo e redditizio un dissenso coperto dall’anonimato. I vescovi della conferenza episcopale di Sardegna hanno risolto la difficoltà con due righe di rara efficacia ribadendo comunione con Francesco, preghiera e vicinanza con il cardinale in piena tempesta.

Il caso Becciu è una linea che demarca non solo problemi di gestione, ma problemi di visione: quale Chiesa? Per quale missione? Si tratta di capire in che modo e misura il caso Becciu sollecita a dichiararsi o meno dalla parte di quello che Francesco rappresenta per la Chiesa oggi: la bandiera per un’effettiva promozione dei poveri e un impegno totale per una ecologia integrale. Sono due questioni storiche che spaccano non solo la Chiesa ma le politiche e gli interessi economici su scala mondiale. L’episodio che pare ricacciare la Santa Sede nei giorni oscuri del VatiLeaks consumati nella rinuncia di Benedetto XVI – il tempo dei corvi si disse allora – è un brutto segnale che mostra la difficoltà per la Chiesa di liberarsi dall’abbraccio con il potere temporale e la sua mentalità.

L’osmosi tra spirituale e secolare non ha ancora trovato la formula giusta. E’ più facile dire cosa non fare che indicare sentieri nuovi condivisi. Anzi sì, la formula aggiornata di Chiesa cattolica è stata scritta dal concilio Vaticano II. Ma non tutti la vogliono accettare. La radice della divisione che si protrae anche oggi sta lì, quando la Chiesa decise di uscire dal club dei potenti e benestanti, schierandosi dalla parte del buon samaritano e quindi in una condizione di servizio per guarire i mali del mondo. Non ci si può dimenticare cosa rappresentò dal punto di vista simbolico l’immagine di Paolo VI che prendeva congedo dalla corte pontificia sciogliendo il patto non scritto con la nobiltà romana. Era la fine definitiva del papa re che non sentiva più il bisogno di essere protetto da nobili e signori. La Chiesa apparve più popolare e disadorna. Sena quel passo, Francesco non avrebbe potuto proporre una “Chiesa in uscita”, ospedale da campo per una umanità ferita e quasi estraniata dal vangelo.

Per capire qualcosa delle attuali inquietudini della Curia occorre sempre ripartire dal concilio e dalle sue graduali applicazioni. Perché, come si sa, il concilio non fu ben accetto da tutti. E accanto a una resistenza scismatica, senza proclami si consolidò una ben più vasta resistenza interna.

Per cogliere qualcosa di più di quanto sta accadendo nel caso Becciu è utile dividere due piani di lettura: il fatto di cronaca e il significato simbolico che racchiude. E’ imprudente addentrarsi sulla cronaca poiché gli elementi a disposizione sono frammentari; occorre attendere la conclusione delle indagini in corso. Sul piano simbolico si ha la conferma che persiste il lungo braccio di ferro tra un pensare e vivere la Chiesa secondo lo spirito del concilio Vaticano II rispetto al preferire una fede educata nella nostalgia di un passato glorioso e potente. Questo scontro si riflette e riproduce al massimo livello della piramide cattolica quale viene comunemente considerato il Vaticano, minuta propaggine statuale del potere temporale e della libertà della Chiesa. La contesa sul come vivere la fede nella storia si riassume nelle dinamiche dei favorevoli e contrari al papa di turno.

Nel 1986, intorno all’ottavo anno di pontificato di Giovanni Paolo II, in tanti cattolici si rafforzò il desiderio di poter vedere presto un successore progressista. Di questa tendenza se ne fece carico un volume dal titolo “L’enigma Wojtyla” a firma di un giornalista autorevole considerato progressista. Il libro cercava di spiegare dove stesse andando il papa e quali fossero i nodi non risolti del suo governo.

In questi giorni, Massimo Franco, firma autorevole del Corriere della Sera ha pubblicato nella collana Solferino un volume altrettanto significativo dal titolo “L’enigma Bergoglio – la parabola di un pontificato”. Vi si legge in sostanza che il pontificato di Francesco, a sette anni dall’inizio, ha esaurito la sua novità senza riuscire a garantire un governo della Chiesa o a sanare le inquietudini rimaste sospese con la rinuncia di Benedetto.

Il caso Becciu, una figura di primo piano per diversi anni nella nomenclatura vaticana, costretto alle dimissioni, suona la campana di una emergenza non ancora risolta. In altri termini e con altri uomini si gioca la partita sulle scelte teologiche e di governo che la Chiesa è chiamata a compiere. Attestarsi ancora nel palazzo dei poteri mondani continuando a occuparsi dei poveri o uscire dal palazzo rivendicando con i poveri giustizia dal palazzo del potere? La scelta di Bergoglio è stata chiara fin da subito. Ha dato un’accelerata forte alla gradualità preferita dai predecessori per realizzare l’aggiornamento. Dopo lo scompiglio portato dalla rinuncia di Benedetto, Francesco ne ha continuato l’opera con determinazione impressionante. E’ diventato l’idolo della maggioranza dell’umanità, ma è diventato ingombrante per i potenti. E’ un segno di contraddizione insopportabile per le logiche finanziarie internazionali. E anche dentro la Chiesa parecchi trovano scomodo e inappropriato passare dallo stile di far del bene ai poveri allo stile di operare con i poveri per un mondo più giusto, solidale e fraterno.

Il malcontento che in un primo momento si esprime con il chiacchiericcio (si ricordi quante volte Francesco stigmatizza questa pratica) anche nella Chiesa, poi si trasforma in una rivincita del potere clericale che non può essere condiviso al di fuori della gerarchia. Francesco questo potere vuole abbatterlo colpendo la tradizionale gestione finanziaria della Chiesa. E qui si comprende che la partita tra potere del denaro e potere del servizio per la missione della chiesa è difficilissima e spinosa. Sul campo lascia morti e feriti. Quando gli schieramenti sono chiari tutto è più semplice, anche il compromesso. Quando gli schieramenti non sono chiari le cose si complicano. Appare difficile decifrare lo scontro tra Francesco e Becciu che nega di voler sfidare il papa e ribadisce, anzi, di essere e voler restare dalla parte del papa. Ma la storia insegna che può verificarsi l’eterogenesi dei fini: le nostre scelte possono portarci a conclusioni che volevamo evitare.

Il caso Becciu troverà una ricomposizione o sarà trascinato oltre le sue intenzioni? Assisteremo a una evoluzione imprevista ma dolorosa? Di certo per ora riprende fiato l’ennesimo tentativo di far apparire Francesco inetto e inadatto al governo della Chiesa, spingendolo in qualche modo alla rinuncia o a una svolta moderata del pontificato.