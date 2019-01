Violati i diritti di difesa di Amanda Knox, Strasburgo condanna l’Italia. Lei: "Sono sollevata"

"Spero che sia l'ultima vicenda giudiziaria legata a questa storia...": Amanda Knox ha accolto quasi in lacrime la decisione di Strasburgo che ha appreso collegata via Skype con uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova. Amanda Knox è ora a Seattle con il suo fidanzato. "Sono sollevata - ha detto al suo legale - perché è stato confermato che sono stati violati i miei diritti di difesa".

Italia condannata

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia a versare 10.400 euro ad Amanda Knox a titolo di risarcimento di danni morali, più 8mila euro per le spese legali. La sentenza riguarda il caso che vede opposti la cittadina statunitense allo Stato italiano e che concerne la procedura con cui la giustizia è arrivata a condannare la Knox per calunnia. Durante un interrogatorio avvenuto il 6 novembre 2007, la donna ha accusato Patrick Lumumba, cittadino congolese che lavorava all'epoca dei fatti in un bar di Perugia, di aver ucciso Meredith Kercher, studentessa britannica coinquilina della Knox. L'uomo è stato successivamente assolto e la Knox è stata condannata a tre anni di reclusione per calunnia, ricorda la Corte.

Interrogata per 53 ore senza un avvocato

"Sono stata interrogata per 53 ore in 5 giorni, senza un avvocato, in un linguaggio che capivo forse come un bambino di 10 anni. Quando ho detto alla polizia che non sapevo chi avesse ucciso Meredith, sono stata schiaffeggiata sulla nuca mentre mi dicevano 'Ricorda!'". ha scritto ancora la Knox.

“Io e Raffaele sottoposti a torture"

"La Corte di Cassazione italiana ha già riconosciuto che gli investigatori e inquirenti di Perugia hanno contaminato, manomesso e distrutto prove materiali. Quello che non è stato riconosciuto è stato il fatto che gli stessi investigatori e inquirenti hanno sottoposto persone innocenti, Raffaele e me, a torture psicologiche e abusi fisici mentre eravamo sotto interrogatorio. Hanno contaminato le loro stesse indagini producendo falsi comunicati a porte chiuse. E poi hanno incolpato noi". Accusa ancora Amanda sul suo blog.

Art. 3 Convenzione dei Diritti dell'Uomo

La sentenza della Corte di Strasburgo, che è stata unanime, stabilisce dunque che si è verificata una violazione procedurale, ma non una violazione sostanziale, dell'articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo (proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti) e una violazione dell'articolo 6 (diritto all'assistenza legale e all'assistenza di un interprete). La violazione dell'articolo 3 è procedurale e non sostanziale: la Corte stabilisce che "non c'è alcuna prova che la Knox sia stata soggetta al trattamento inumano e degradante del quale si era lamentata". La violazione procedurale riscontrata riguarda il fatto che la Knox non ha avuto il beneficio di un'indagine approfondita, in grado di appurare i fatti e le responsabilità, in seguito all'accusa da lei formulata di essere stata maltrattata durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007, quando era nelle mani delle autorità di polizia.

Violati i diritti di difesa Knox

Malgrado le ripetute richieste, non ci sono state indagini sul supposto trattamento ricevuto dalla cittadina statunitense. Per la Corte, comunque, le autorità italiane non sono state in grado di dimostrare che la restrizione dell'accesso della Knox ad un legale, durante l'interrogatorio del 6 novembre, nel momento in cui era stata formulata un'accusa penale nei suoi confronti, non abbia irreparabilmente danneggiato la correttezza della procedura nel suo insieme.

L’interprete

Per i giudici di Strasburgo, infine, le autorità italiane non hanno valutato la condotta dell'interprete, che "si concepiva come una mediatrice e aveva adottato un atteggiamento materno nei confronti della Knox", che all'epoca aveva vent'anni e non aveva una sufficiente padronanza dell'italiano, "mentre stava formulando la sua dichiarazione". Secondo la Corte, quell'iniziale mancanza aveva pertanto avuto "ripercussioni" su altri diritti e aveva "compromesso la correttezza della procedura nel suo insieme".

Legale Kercher: “Accettiamo la decisione”

''La violazione dei diritti della difesa è stato uno degli argomenti più dibattuti nel corso del processo e quindi, ancora una volta, dobbiamo accettare la decisione di un giudice circa l'interpretazione di questo momento processuale" dice l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher. "Si conferma ugualmente che non vi sono stati maltrattamenti nei confronti della Knox da parte dei poliziotti. In definitiva resta invariata l'insoddisfazione per gli esiti processuali di questa vicenda di fronte alla parallela condanna di Rudy Guede".