Corte Conti: condannati ex pm Ingroia e Colombo

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - I giudici della Corte dei conti presieduti da Giuseppa Maneggio, hanno condannato l'ex pm Antonio Ingroia e Dario Colombo amministratori di Sicilia e Digitale Spa dal 2013 al 2019 a risarcire la società, il primo 145 mila euro, il secondo 122 mila. Sono stati assolti gli amministratori Dario Corona, difeso dagli avvocati Federico Ferina e Massimiliano Mangano e Massimo Dell'Utri, assistiti dall'avvocato Giovanni Immordino. La procura regionale della Corte dei conti aveva citato in giudizio alcuni ex amministratori e l'ex direttore generale della società regionale Sicilia Digitale (ex Sicilia e Servizi). Le ipotesi di danno erariale contestate sono due. La prima riguarda il compenso superiore ai limiti di legge erogato all'ex direttore generale, Dario Colombo, e mantenuto nel tempo anche in contrasto con quanto richiesto dalla Regione Siciliana, socio unico di Sicilia Digitale. Secondo la ricostruzione della procura erariale nonostante le osservazioni avanzate il compenso non è stato rimodulato nei limiti legali, la società e il direttore generale hanno condiviso le rivendicazioni dell'ex direttore Colombo e sono arrivati una conciliazione giudiziale i cui effetti sostanziali non avrebbero modificato il trattamento economico. Secondo la procura l'importo del compenso erogato ingiustificatamente nel quinquennio, è di 778.901. La seconda ipotesi di danno erariale riguarda le spese di missione del direttore generale, Dario Colombo, liquidate per raggiungere la sede societaria di Palermo da una sede di Sicilia Digitale nel comune di Catania. L'importo complessivo del danno ipotizzato era stato suddiviso tra i soggetti citati in base all'apporto causale nell'intera vicenda. In particolare, erano stati citati per complessivi 828.275 euro gli amministratori pro tempore Antonio Ingroia per euro 390.871,56, Dario Corona per 105.737 euro, Massimo Dell'Utri per 86.856 euro e il direttore generale pro tempore Dario Colombo per 244.809 euro. Per Ingroia e Colombo i giudici hanno accertato il danno erariale. (ANSA).