Corruzione in Sicilia, arrestati funzionari Anas e imprenditori

Roma, 18 ott. (askanews) - I finanzieri del comando provinciale di Catania, su delega della Procura distrettuale etnea, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 8 persone (1 in carcere e 7 ai domiciliari) tutte indagate, in concorso, per corruzione nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle strade affidati all Anas SPA (Area Compartimentale di Catania); con lo stesso provvedimento il gip ha disposto nei confronti di un dirigente Anas la misura interdittiva della sospensione dall esercizio di pubblico ufficio per un anno.Il provvedimento è il primo diretto sviluppo di un ampia operazione ribattezzata "Buche d Oro" che sta facendo luce sull esistenza di rodati circuiti corruttivi all interno dell Anas di Catania che vedono coinvolti dirigenti e funzionari infedeli responsabili della manutenzione programmata di strade e raccordi della Sicilia Orientale e imprenditori compiacenti. Dalle indagini sono emerse tangenti, in denaro contante da parte dei cinque funzionari per centinaia di migliaia di euro e sono stati rinvenuti soldi presso l abitazione dei pubblici ufficiali relativi alle mazzette incamerate.