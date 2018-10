Donna carbonizzata: individuato il presunto killer. Sarebbe responsabile anche di più violenze sessuali

Il presunto killer della donna il cui cadavere è stato trovato carbonizzato il 10 settembre scorso a San Donnino, Modena, è stato individuato. L’uomo, secondo quanto riportano alcuni quotidiani un cuoco italiano di 34anni, è indiziato anche di ulteriori gravi crimini. Si parla di violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di altre donne, sia italiane che straniere.

Ritrovamento del corpo

Per un mese il giovane ha dato filo da torcere ai carabinieri di Modena. Ma da martedì il suo volto è noto e il nome è finito nel fascicolo del procuratore capo Lucia Musti, che ancora per qualche ora ha deciso di mantenere il più stretto riserbo sull'identità del carnefice e quella delle vittime. Il corpo della vittima era stato notato a San Donnino, in periferia, in un'area verde vicino al fiume Panaro, una zona frequentata assiduamente da scambisti e prostitute da un ciclista di passaggio e per giorni non è stato possibile identificarlo, proprio a causa delle condizioni.

Responsabile anche di violenze sessuali

La svolta è arrivata, ma sulle indagini rimane un forte riserbo.Uno su tutti, finora inedito, trapela già: a carico dell'indagato non ci sarebbe solo il reato di omicidio, ma anche quelli di violenza sessuale e sequestro di persona, le cui vittime sarebbero anche altre giovani donne, sia straniere che italiane. Dunque, a quanto pare, l'uomo potrebbe aver violentato non solo la donna uccisa, ma anche altre vittime in passato.

L’omicidio

L'omicidio, per quello che si è potuto apprendere, invece sarebbe appunto uno, quello di inizio settembre scorso. Le indagini si erano immediatamente mosse nell'ambiente della prostituzione e a causa della difficoltà del caso erano entrati in campo anche i Ris di Parma, che pochi giorni dopo avevano eseguito un sopralluogo a Savignano sul Panaro, sempre in provincia di Modena, dove potrebbe risiedere il presunto omicida, oppure qualcuno comunque legato al macabro delitto.

La vittima

Carabinieri e uomini della scientifica, giunti sul posto, in prima battuta non sono riusciti ad identificare la poveretta immediatamente, ma l'autopsia del medico legale, autorizzata poco dopo, ha confermato che si trattava di una persona sui trenta anni, uccisa in un arco di tempo che andava dal 1 al 9 settembre, come dimostrava lo stato di decomposizione del cadavere. L'unico indizio da cui partire, il piercing trovato al lato del labbro superiore del corpo carbonizzato, che ha permesso di fare una prima scrematura sul database delle forze dell'ordine e il fatto che la zona del ritrovamento è meta prediletta da prostitute, italiane ma soprattutto romene e dell'Est e tossicodipendenti, che si appartano per consumare la droga. Gli investigatori, affiancati anche dagli esperti del Ris di Parma, per giorni hanno passato alla lente d'ingrandimento, una dopo l'altra, anche le denunce di scomparsa, che erano state presentate nell'ultimo periodo in commissariati e stazioni dell'Arma. E alla fine sono riusciti a identificazione la trentenne romena.

Uccisa e poi bruciata

L'omicidio di San Donnino sarebbe avvenuto almeno una decina di giorni prima del rinvenimento, dunque ad inizio settembre appunto. La giovane sarebbe stata uccisa e poi bruciata direttamente sul posto, questo risulta da alcuni elementi notati dai carabinieri. Chi frequenta quotidianamente l'area in questione aveva riferito di aver sentito da una decina di giorni prima della scoperta un odore insolito. Elemento che ha portato gli inquirenti a stabilire con maggior precisione il giorno in cui la giovane donna sarebbe stata uccisa.

Le indagini

Le prime indagini avviate subito dopo il ritrovamento, all'epoca contro ignoti, parlavano anche dell'aggravante della crudeltà. Uno dei tanti elementi rimasti da chiarire.