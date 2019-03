Attirata in un’imboscata dall'amica e data alle fiamme quando era ancora viva: la fine orribile di Nicoletta

Prima è stata attirata in un'imboscata da quella che pensava fosse la sua migliore amica, poi è stata picchiata con calci e pugni e accoltellata ripetutamente dal ragazzo con il quale aveva avuto una relazione, infine il suo corpo straziato è stato dato alle fiamme forse mentre era ancora viva. E' questa la fine orrenda di Nicoletta Indelicato, la ragazza di 25 anni che sabato sera era scomparsa misteriosamente dopo essere uscita dalla sua casa di Marsala.

Il ritrovamento del cadavere

Chi ha visto il cadavere di Nicoletta Indelicato parla di un corpo martoriato. Sul luogo del delitto sarebbero state trovate tracce di sangue. I carabinieri, al termine di un'indagine lampo, hanno trovato il cadavere carbonizzato della giovane, in un vigneto alla periferia del paese, e arrestato i responsabili della brutale uccisione: Carmelo Bonetta, 34 anni, e la sua fidanzata, Margareta Buffa, di 29. L'uomo adesso si trova recluso nel carcere San Giuliano di Trapani, la donna si trova al Pagliarelli di Palermo.

In discoteca dopo il delitto

Gli inquirenti stanno scavando nella vita dei tre e si stanno ricostruendo quanto accaduto la notte dell'omicidio. I due arrestati, secondo alcune testimonianze riportate dal Giornale di Sicilia, dopo l'orario in cui sarebbe stata uccisa Nicoletta, hanno partecipato ad una serata di latino americano. "Carmelo e Margareta ballavano con serenità e non sembravano per nulla turbati, hanno anche ballato con me e il dj", racconta l'organizzatrice di eventi Giusy Garetti.

La confessione

Sono stati i due fidanzati, dopo essere crollati di fronte alle contestazioni sempre più stringenti del Pm e dei carabinieri, a raccontare quanto era accaduto e ad accompagnare gli inquirenti sul luogo del delitto. Una zona isolata di campagna, in contrada Sant'Onofrio, dove è stato ritrovato il corpo martoriato di Nicoletta reso irriconoscibile dalle fiamme. "Non ricordo nemmeno se Nicoletta ha urlato o mi ha detto qualcosa. Ho iniziato a picchiarla con pugni e calci e poi l'ho accoltellata", così Bonetta avrebbe rivelato agli inquirenti. Dopo averla accoltellata con sei fendenti Bonetta ha gettato sul corpo di Nicoletta due litri di benzina acquistati poco prima. "Doveva pagarla perché aveva messo voci in giro su di me dicendo che ero un tossicodipendente. E poi aveva raccontato a Margareta che eravamo stati a letto insieme”.

L’arma del delitto

I sommozzatori dei vigili del fuoco, in supporto ai carabinieri di Marsala, hanno trovato il coltello con il quale è stata uccisa Nicoletta. Si tratta di un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Era nel torrente Mazzaro che scorre parallelo alla statale 115 a Mazara del Vallo. È stato Carmelo Bonetta ad avere indicato il punto in cui la coppia si era disfatta del coltello prima di andare a ballare a Castelvetrano nella discoteca "Area 14".

Il movente

Secondo gli investigatori il movente del brutale delitto sarebbe da ricercare in un mix di risentimenti e gelosie. La vittima avrebbe avuto una fuggevole relazione con Carmelo Bonetta, bracciante agricolo con la passione per i balli caraibici, fidanzato con Margareta Buffa, la migliore amica di Nicoletta. Le due ragazze avevano infatti una storia comune: entrambe originarie della Romania, erano state adottate da due famiglie marsalesi. Forse anche per questo motivo erano così legate almeno fino al quel tragico sabato notte. E anche se Bonetta ha dichiarato che la fidanzata si era rifugiata in auto "mentre io la accoltellavo", questa ricostruzione non convince appieno gli investigatori che non credono al ruolo passivo di Margarita.

La trappola

Nicoletta è stata invitata dall'amica al bar e poi a fare un giro con l'auto dove il fidanzato si era nascosto all'interno del portabagagli. Una volta raggiunta una zona isolata in campagna, Carmelo sarebbe uscito dal suo nascondiglio massacrando a coltellate la ragazza, prima di darle fuoco con della benzina nella speranza di cancellare ogni traccia. "Non ricordo nemmeno se Nicoletta ha urlato o mi ha detto qualcosa. Ho iniziato a picchiarla con pugni e calci e poi l'ho accoltellata", ha raccontato il 34enne agli inquirenti. Dopo averla accoltellata con sei fendenti Bonetta ha gettato sul corpo della ragazza due litri di benzina acquistati poco prima. "Doveva pagarla perché aveva messo voci in giro su di me dicendo che ero un tossicodipendente. E poi aveva rivelato a Margareta che eravamo stati a letto insieme".

Carmelo Bonetta e Margarita Buffa

La scomparsa

La scomparsa di Nicoletta era stata denunciata domenica scorsa dai suoi genitori, Damiano Indelicato e la moglie Anna Rita Angileri. Le indagini si erano subito concentrate su Margareta, con la quale Nicoletta era uscita sabato sera. Anche il dipendente di un bar del centro storico ha confermato di averle viste insieme.

Odio social

Dopo il brutale assassinio di Nicoletta Indelicato e il fermo dei fidanzati indagati per l'omicidio, si è scatenato l'odio su Facebook contro gli accusati. Mauri scrive nella pagina di Margareta: "Torturata e bruciata prima di ucciderla... Ma vi rendete conto delle bestie che siete? Avete tolto la vita ad una giovane ragazza piena di vita e progetti...". E Rina "Sei carina ...ma hai lo sguardo di ghiaccio , come si dice di solito gli occhi sono mo specchio dell'anima!!! Non voglio insultarti, ma tu non sei DIO, solo LUI e' autorizzato a porre fine ad una vita". Agata scrive "Devi marcire tu e quel bastardo, vi metterei al centro di una piazza e prendervi a pietrate . Chiamarvi bestie è un complimento..... Le bestie hanno un anima, voi no". Contro Carmelo Bonetta, che si definisce maestro di balli caraibici, ama gli animali e ha quattro profili Facebook, decine di commenti con insulti. Monica scrive "Assassino lercio, dovete pagarla cara" e Benito "Lo Stato li dovrebbe condannare a morte e bruciarli vivi in piazza in presenza dei parenti bastardi ergastolo a vita speriamo". Vincenzo dice: "Spero tanto che il rimorso ti mangi il cuore. Non c'è pietà per una persona come te".