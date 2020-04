Coronavirus, Zaia: in Veneto prima volta dimessi superano ricoverati

Venezia, 3 apr. (askanews) - "Oggi per la prima volta abbiamo il dato positivo con più pazienti dimessi dei ricoverati, che sono in flessione rispetto a ieri di 7 unità". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera."Per la prima volta - ha aggiunto - registriamo un delta positivo sui dimessi e questo per noi è il vero indicatore, vuol dire che svuoti gli ospedali, è stato fondamentale avere suddiviso i pazienti negli ospedai covid e non covid", ha concluso.