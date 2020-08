Coronavirus, vertice Oms sulla scuola: come riaprire in sicurezza

Milano, 31 ago. (askanews) - La pandemia da coronavirus ha provocato l'interruzione della scuola dei tempi moderni, facendo perdere attività legate all'istruzione e all'apprendimento a 1,6 miliardi di studenti in tutto il mondo. I numeri del buco nero con cui dovranno fare i conti bambini e ragazzi del Pianeta li ha dati l'Oms Europa durante un incontro sulla riapertura in sicurezza delle scuole, a cui hanno partecipato 53 Paesi. Un incontro voluto e chiesto dall'Italia, come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza"È un grande tema globale su cui lavoriamo col massimo dell'attenzione perché l'istruzione e il diritto alla salute devono camminare insieme".Per farlo si è cercato di mettere a punto procedure condivise per limitare la diffusione del contagio ed evitare che le scuole si trasformino in focolai: i punti cardine sono le distanze, lavarsi le mani, l'uso di mascherine "laddove è appropriato" si specifica, stare a casa se si è malati. Inoltre si sottolinea l'importanza di preparare e pianificare l'apprendimento online come integrazione nel caso di chiusure temporanee.Tutte misure che stanno per essere messe alla prova in tutte le scuole italiane.