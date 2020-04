Coronavirus: Veneto, altri 16 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 1 APR - Crescono i casi di positività ed anche i decessi di pazienti con Coronavirus in Veneto, ma la velocità della curva di crescita pare rallentare. L'ultimo bollettino della Regione segna 123 casi in più rispetto a stamane, per un totale di 9.748 positivi da inizio epidemia. Si contano purtroppo altre 16 vittime, che portano a 489 il numero dei morti (517 con le persone decedute nell'extra ospedaliero). Altro segnale positivo è quello del calo dei pazienti nelle terapie intensive (-2), e nelle aree ospedaliere non critiche (-22). I soggetti negativizzati virologici salgono a 605, quelli in isolamento sono stabili, 20275.