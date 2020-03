Verso un inasprimento delle pene: fino a 12 anni di carcere per chi se ne va in giro e mente sull’autocertificazione

Il numero dei contagi continua a salire come pure il numero dei morti ma ancora molti italiani non hanno capito che per vincere la guerra contro il coronavirus bisogna stare a casa. C’ è troppa gente in giro nonostante il divieto emanato dal premier Conte. Ma il tempo dell’indulgenza è finito. Bisogna fare più controlli e soprattutto emanare più sanzioni, è questo il sunto delle nuove direttive che ministro dell'Interno Lamorgese ha inviato ai prefetti e al capo della polizia, Franco Gabrielli.

Fino a 12 anni di carcere

Anche le norme diventano ancora più pesanti visto che col nuovo modello di autocertificazione si deve dichiarare di non essere malati e/o in quarantena. (Scarica il nuovo modulo) Chi mente potrebbe essere denunciato per reato contro la salute pubblica e rischiare fino a 12 anni di carcere. "Siamo pronti a nuove scelte coraggiose per fermare il virus che prevedono sanzioni molto più pesanti ", aveva detto il ministro Lamorgese ma questo a quanto pare non ha fermato gli ancora troppi passeggiatori, corridori e amici dei cani che si trovano in giro per le strade italiane nonostante il decreto che invita le persone a rimanere in casa. L'emergenza coronavirus non è stata compresa, evidentemente, da tutti. I governatori delle Regioni più colpite denunciano da giorni che la gente in giro è ancora tanta. In Lombardia, analizzando il dato dei cellulari, si è visto che almeno il 40% degli abitanti è ancora in movimento.

Denunciati quasi 8mila, il 13,5 % in più in due giorni

Nella sola giornata di ieri, secondo l'ultimo report diffuso dal Viminale, sono state 7.890, il 13,5% in più rispetto alle 6.951 del 15 marzo.Sempre martedì, le persone complessivamente controllate in tutta Italia sono state 172.720, quelle denunciate per "falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale" o "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" 229 .

Gli esercizi commerciali denunciati

Gli esercizi commerciali controllati nella giornata del 16 marzo sono stati 97.551, e solo ieri sono state fatte verifiche su 33.437 esercizi in più, mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati ai sensi dell'articolo 650 del codice penale sono stati 217 (97 in più rispetto a domenica). Per 22 esercizi commerciali è stata disposta la sospensione. Dall'11 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, a ieri diventano così oltre 660mila i controlli eseguiti su tutto il territorio nazionale. Per avere un'idea della crescita di controlli e denunce basta considerare che il 12 marzo, il giorno dopo l'entrata in vigore del decreto, erano state denunciate 2.162, e i controlli erano stati 106.659, mentre le verifiche negli esercizi commerciali 18.994, con 113 titolari di esercizi commerciali denunciati.