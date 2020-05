Coronavirus, totale contagiati a 218.268: + 1.083 rispetto a ieri

Roma, 9 mag. (askanews) - Il totale delle persone che hanno contratto il Sars-Cov-2 in Italia è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi: lo evidenzia il bollettino quotidiano del Dipartimento della Protezione civile che monitora la diffusione del nuovo coronavirus.Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri, mentre 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri.Sono invece 69.974 le persone, pari al 82% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 194 e portano il totale a 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 103.031, con un incremento di 4.008 persone rispetto a ieri.