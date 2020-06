Roma, 30 giu. (askanews) - "Lo conosciamo molto meglio ora il virus, siamo in grado di gestirlo meglio, ma sul piano dell'Rna non è mutato, è ancora preoccupante". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Cartabianca, RaiTre, aggiunendo che "non è un nemico sconfitto, non siamo a rischio zero. Bisogna rispettare le regole che ci siamo dati".