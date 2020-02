Coronavirus, Speranza: governo e opposizione lavorino insieme

Roma, 26 feb. (askanews) - "In questi giorni abbiamo lavorato gomito a gomito con i presidenti e gli assessori alla sanità delle nostre regioni che voglio, ancora una volta, ringraziare pubblicamente. Lo stesso possiamo e dobbiamo fare anche in Parlamento, in un rapporto di chiara e limpida sinergia istituzionale tra chi ha la responsabilità del governo nazionale e chi, opposizione in Parlamento, guida una parte significativa delle regioni italiane". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso dell'informativa urgente alla Camera sull'emergenza Coronavirus.