Coronavirus, Speranza: decisivi comportamenti virtuosi di tutti

Roma, 8 mar. (askanews) - "Questa è una crisi senza precedenti, il Paese ha la forza e le energie per andare avanti. Abbiamo bisogno di un patto fortissimo tra Istituzioni e persone perché lo stato le regioni devono fare fino in fondo la propria parte, e credo che lo stiamo facendo con tutte le difficoltà del caso, però abbiamo bisogno della collaborazione delle persone, i comportamenti virtuosi di ciascuno sono decisivi". Così il ministro della Salute Roberto Speranza intervistato da Lucia Annunziata a "In mezz'ora in +" (Rai3).