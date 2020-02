Coronavirus, è stato dimesso Niccolò. Ventuno le vittime. Gli Usa: evitate il Belpaese

Non si ferma la diffusione del Coronavirus in Italia e nel mondo: ad oggi nel nostro paese sono 822 i contagiati. Il numero tiene conto anche delle 21 vittime - 4 in più di giovedì - e dei pazienti guariti. "I deceduti di sono ultraottantenni e un ultrasettantenne - ha spiegato il capo della Protezione civile, Borrelli -. Vorrei precisare che non sono decedute per il coronavirus o in conseguenza. Questo è un lavoro che farà l'Istituto Superiore di Sanità. Quando avrà i dati ce lo comunicherà", ha detto Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile. "Il dato importante - ha aggiunto - è che la metà dei contagiati (412) sono persone che sono asintomatiche, o con sintomi lievissimi e che quindi non hanno bisogno di ospedalizzazione. Sono in isolamento domiciliare fiduciario. Altre 345 persone sono ricoverate in ospedali con sintomi e 64 sono ricoverati in terapia intensiva". "L'assistenza alla popolazione prosegue, lunedì riapriranno le poste in alcuni Comuni per pagare le pensioni. Nelle zone rosse la vita proseguirà regolarmente". "I guariti da coronavirus ad oggi sono sono invece 46".

Dimesso Niccolò

"E' un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa". Lo ha detto la mamma di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo poi ai test per il Coronavirus. Il ragazzo è stato appena dimesso dallo Spallanzani di Roma al termine dei 14 giorni di isolamento. "Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un'emozione fortissima riabbracciarlo", ha detto il padre di Niccolò. "Niccolò è contento di riabbracciare tutti quanti - ha detto la madre - finalmente questa disavventura è finita".

Landini: "Il rischio di recessione c'è"

Il rischio che l'emergenza coronavirus possa gettare l'Italia in recessione c'è, e per impedirlo serve da parte del governo un'azione di sistema, riavviando le attività, trasformando l'emergenza in un'occasione per dare una scossa al Paese. Il messaggio è del segretario della Cgil Maurizio Landini, intervistato in apertura di prima pagina dalla Stampa. Landini ricorda che mercoledì prossimo il sindacato incontrerà il governo. E sulle recenti tensioni politiche invita a non speculare sulla pelle delle persone e a lavorare piuttosto alle azioni da mettere in campo

Oggi la decisione sulle scuole - Il Governo è al lavoro su un Dpcm che andrà a ridisegnare le misure nei territori, in vista della scadenza delle ordinanze firmate dal ministro della Sanità e dai presidenti delle Regioni per l'emergenza Coronavirus, comprese quelle riguardanti le scuole. Intanto, in alcune regioni si attende mentre in altre meno toccate dall'emergenza si riparte.

In trentino riaprono scuole e Università - In Trentino le scuole riaprono il 2 marzo come previsto, salvo sorprese delle prossime ore. Riaprono anche Università, Centri di ricerca, asili e istituti di ogni ordine e grado. È confermata la sospensione delle gite fino al 15 marzo, sia dentro che fuori il territorio provinciale. Nei prossimi giorni saranno inoltre distribuiti dei kit di sanificazione che "bambini e ragazzi troveranno utili in questa fase ma anche come messaggio più generale di educazione civica e igienica", ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Ad oggi alle 15.45 confermiamo che non ci sono casi di Coronavirus in Trentino. Nelle prossime ore firmerò un'altra ordinanza che modifica le disposizioni precedenti alla luce di una situazione che risulta essere sotto controllo e stabile da diversi giorni. Non nascondiamo che le notizie che arrivano dalla Lombardia ci preoccupano, a seguito del ricovero di 51 persone, 17 delle quali in terapia intensiva, in provincia di Lodi. La situazione negli ospedali di Lodi e Cremona e Bergamo è sotto pressione e questo non è un segnale del tutto rassicurante", ha detto il presidente.

La Lombardia chiede di prolungare le misure - "Intendiamo mantenere per un'altra settimana sia nei Comuni della zona rossa che in tutta la regione gialla le misure previste dall'ordinanza di domenica scorsa. Questa è la nostra proposta". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Le misure adottate domenica scorsa alla luce dei dati - ha aggiunto Gallera - sono assolutamente valide e permettono di controllare la diffusione del virus ed evitare che il virus colpisca tutta la regione. Solo con 14 giorni possiamo capire se la diffusione passerà da 1 a 2 a 1 a 1".

Zaia: speriamo di riaprire - L'auspicio è che "lunedì possano riaprire le scuole del Veneto - ha precisato il governatore del Veneto - perché io posso parlare solo della mia Regione. Non mi permetto di dare indicazioni sulle situazioni. Ma penso sia ragionevole che tra oggi, massimo domani, si dica cosa vogliamo fare. Bisogna dare indicazioni chiare" a famiglie e cittadini "ma nel rispetto delle valutazioni scientifiche". "Ripartire è il sogno", conclude.

Palermo, si riapre il 3 marzo - Riprenderanno martedì prossimo le lezioni nelle scuole palermitane, dopo il piano straordinario di pulizie di questi giorni per fronteggiare l'emergenza dovuta al coronavirus. L'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci raccomanda anche di provvedere a un'accurata pulizia straordinaria "con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio". Per le scuole dell'infanzia e fino alla secondaria di primo grado, ovvero quelle di competenza comunale, è stato impiegato il personale interno.

Drammatica la situazione in Cina: 2800 morti

Altri 47 decessi sono stati registrati in Cina, che portano il bilancio delle vittime nel Paese a 2.835. Sono 427 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 327 di ieri, portando il numero totale di contagi a 79.251. Una persona è morta a Pechino e un'altra nella provincia di Henan, mentre 45 sono i decessi nella provincia dello Hubei. Tutti i casi, tranne quattro, erano nello Hubei e 420 erano nella capitale, Wuhan.

E in Corea del Sud

La Corea del Sud ha annunciato di aver registrato altri 219 nuovi casi di coronavirus: secondo i dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), i contagi totali sono saliti a 3.150, di cui 17 morti.

Degli 813 casi complessivi di oggi, un nuovo record su base quotidiana, 657 sono stati accertati a Daegu, il focolaio legato alla setta della Chiesa di Gesù Shincheonji, mentre altri 79 sono relativi alla vicina provincia di North Gyeongsang.

Usa: evitate i viaggi in Italia

Gli Stati Uniti hanno elevato l'allerta nei confronti dell'Italia al livello 3, con la quale si raccomanda ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro Paese a causa dell'emergenza coronavirus, evitando quelli che non sono necessari. Al livello 3 ci sono già la Cina e la Corea del Sud.

L'allarme dell'Oms

La minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale è stata elevata a livello "molto alto". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra sull'epidemia. "Il continuo aumento nel numero dei casi di Covid19 e del numero dei paesi affetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione. I nostri epidemiologi stanno monitorando questi sviluppi di continuo e noi ora abbiamo elevato il livello di rischio di diffusione globale a livello molto alto", ha spiegato il capo dell'Oms.