Misure drastiche contro il coronavirus: passeggiare e correre si può. Ma i sindaci chiudono i parchi cittadini

Concedersi un'ora di attività fisica all'aria aperta o portare a spasso il cane, non è proibito dal decreto Conte contro il coronavirus purché si evitino assembramenti e si rispetti la distanza di sicurezza. Ma allo stesso tempo i sindaci e governatori di regione hanno emanato ordinanze per chiudere i parchi, creando non poca confusione nei cittadini, fra quello che si può fare e quello che invece è proibito.

La circolare del Viminale

Con ordinanze locali che contraddicono il decreto del governo siamo nel caos. Per cercare d fare un po’ di chiarezza il Viminale a firma del capo di gabinetto ha diffuso una circolare in cui spiega che gli spostamenti sono consentiti per “comprovate esigenze primarie non rinviabili” tra le quali “approvvigionamento alimentare, gestione quotidiana degli animali domestici” e anche “per svolgere attività motoria e sportiva all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Parchi chiusi

Con le palestre e i circoli sportivi chiusi e buona parte dell’Italia che non può lavorare, in tanti in questi giorni anche in seguito ai chiarimenti della circolare hanno cercato "sfogo"nei parchi, correndo, in bici o seduti al sole, ma forse non sempre rispettando le distanze di sicurezza. E cosi, per estrema cautela, da Aosta a Matera passando per Cagliari molti sindaci hanno chiuso i parchi e giardini. In Campania lo stop è sancito da un'ordinanza del governatore De Luca. A Milano parchi recintati chiusi da sabato mentre a Torino sono stati rafforzati i controlli nei parchi cittadini da parte di forze dell’ordine e polizia locale per evitare gli assembramenti e posizionare cartelli sulle misure di sicurezza da rispettare. Tra queste il divieto di utilizzo delle strutture sportive, come campi di basket e di calcetto. Ad Ancona invece diventano off limits pure le spiagge, a Portovenere le scogliere. A Ravenna e Cervia l'appello è a non andare in spiaggia, in vista del primo weekend dell'era pandemia.

Fioccano le multe

Insomma il mantra di questi giorni è: "Più stiamo in casa e meglio è". Netto anche il commissario straordinario Angelo Borrelli: "Bisogna darsi delle regole e mantenere le distanze, anche in famiglia". Ma nell'Italia improvvisamente costretta a stare confinata tra le mura domestiche e a mettersi in fila per la spesa, non mancano i trasgressori fra denunce e arresti. In tutto finora sono 2.162 i denunciati, secondo il Viminale, su 106.659 mila persone controllate mentre sfiorano quota 19mila le verifiche nelle attività commerciali. Sui controlli invoca "rigore ma anche profonda umanità", il capo della polizia Franco Gabrielli. E spiega: "Più che colpire, dobbiamo far comprendere" ai cittadini il senso dei divieti.

Tanta confusione

Tra inviti, disposizioni e divieti fra gli italiani si è creata tanta confusione tanto che in tanti hanno riempito i social di domande temendo multe e denunce. Al che è intervenuto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "La passeggiata al parco si può fare, ma già a correre si mettono in difficoltà gli altri", dice. Idem se si tratta di "uscire per un giro del palazzo, per la spesa, per portare fuori il cane", mentre bacchetta: "Andare a cena da amici è assolutamente sconsigliabile". Perché dunque nonostante queste delucidazioni alcuni sindaci hanno chiuso parchi, ville e giardini? Molto probabilmente il motivo è nell'incapacità di poter controllare che vengano effettivamente rispettate le limitazioni imposte dal governo. E cosi agli italiani che vogliono prendere una boccata d’aria non rimane altro che uscire in balcone e se non ce l’hanno affacciarsi alla finestra.