(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sei casi di Covid 19 al liceo Orazio nel quartiere Monte Sacro a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di studenti che frequentano la stessa classe. Si stanno effettuando i tamponi ai loro contatti stretti. La Asl Roma 1 sta valutando le misure da mettere in atto, come la quarantena per la classe. (ANSA).