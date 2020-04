Il tragico diario da Bergamo: ti accorgi della sciagura quando perdi il conto dei morti. Eppure dicevano che era una banale influenza

Quando ti accorgi di aver perso il conto del numero di cortei di camion militari con a bordo le bare, allora forse ti rendi conto definitivamente delle dimensioni della sciagura in provincia di Bergamo. Perché la tragica mitridatizzazione, l’ingestione di sempre maggiori dosi di veleno (in questo caso di dolore e lacrime), che dà l’assuefazione e quindi l’immunità, rischia di essere la realtà anche nei nostri cuori di bergamaschi. Epperò, non funziona così. Si è perso il conto, ma l’emozione ogni volta è la stessa. Ogni volta che suona il telefono è un tuffo al cuore. Di solito ti dicono che è morto un nonno, un amico, un parente, uno con cui eri stato a cena poche settimane fa.

Funziona così a Bergamo, dove tutti i giorni l’inchiesta commissionata da Alberto Ceresoli, direttore de “L’Eco di Bergamo” - che è una sorta di istituzione locale almeno quanto lo è Palazzo Frizzoni, sede del Comune, il palazzo della Curia in Città Alta o quella della prefettura, articolazione locale del governo – conferma quello che abbiamo spiegato fin dall’inizio su Tiscali.it. E cioè che i morti sono molti, ma molti di più di quelli dichiarati ufficialmente.

Il confronto fra l’anagrafe di oggi con quella dello scorso anno e degli scorsi anni, Comune per Comune, dice che dove i morti erano dieci oggi sono cento, dove erano cinquanta oggi sono quattrocento, dove erano venti oggi sono centocinquanta. E la stragrande maggioranza di quei morti non sono classificati come Covid, ma sono morti soli in casa o nelle Rsa ed è chiaro a cosa vanno attribuiti.

Marco Birolini su “Avvenire” di oggi, continuando la tradizione di queste settimane di ottimi reportage firmati dai giornalisti bergamaschi della diaspora, racconta di Cividate al Piano con la testimonianza del medico di base, dove forse tutto è iniziato, dove forse c’era il vero paziente zero a dicembre. Che, però, giorno dopo giorno, città dopo città, paesino dopo paesino, ospedale dopo ospedale, studio medico dopo studio medico, non è mai quello zero, ma sempre quello meno uno, in una tragica rottura della matematica e dell’algebra, eternamente il penultimo per definizione.

E però Bergamo è anche la reazione a testa alta che abbiamo raccontato: un popolo che ha sempre aiutato tutti e che oggi si sta salvando da solo, gli Ultras dell’Atalanta che ricostruiscono l’ospedale da campo degli Alpini – prima di quello di Milano in Fiera delle inaugurazioni istituzionali fra le fanfare – dei volontari che gridano “Non molliamo mai” e l’appello di Confartigianato per trovare 12 artigiani che collaborano che riceve in pochissime ore centinaia di adesioni, per un totale di diecimila ore di lavoro gratuite.

Senza superuomini, solo bergamaschi.

“Siamo noi, siamo noi, la gente che lavora siamo noi”.

I contribuiti che arrivano sono piccoli e commuovono, ad esempio i 15 euro per l’ospedale Giovanni XXIII inviati dal cuoco italiano diciannovenne morto a Londra con il suo bonifico ultimo atto fatto prima di morire, il giorno prima.

E poi le testimonianze dei medici, dalla prima linea: “Intubiamo anche i quarantenni, sono sempre di più i giovani. Gli anziani, purtroppo, dobbiamo sacrificarli”.

E l’immagine corre alla scelta scellerata di tenere aperte Alzano Lombardo e Nembro dal 23 febbraio, data dei sintomi gravi di un ricoverato all’ospedale della Valle, all’8 marzo, data del DPCM di Conte.

E poi, altri medici: “I pazienti di notte non dormono, non chiudono gli occhi per la paura di non riaprirli il giorno dopo”.

E l’immagine corre alle fabbriche aperte, agli appelli del tessuto economico bergamasco che in nome del suo secondo Dio, il lavoro non il denaro, ha sacrificato migliaia di vite, più di quelle della peste del 1620 dei Promessi Sposi, quando invece passare l’Adda, il confine fra Bergamo e Milano voleva dire salvarsi.

Stavolta, le parti sono invertite.

Salvi, forse, al di là dell’Adda.

Morti, forse, al di qua del fiume.

Il video realizzato dal Comune, con la città deserta e il senso di morte che si respira a ogni immagine è straziante, “Bergamo soffre” dice il testo.

E ad accompagnare il tutto non sono parole, ma un canto, quasi sussurrato: “Una furtiva lacrima”, musica di Gaetano Donizetti, uno dei grandi bergamaschi che ha fatto grande il nostro Paese.

Giorgio Gori - sindaco amatissimo, l’unico a venire rieletto, per di più al primo turno, in un bipolarismo perfetto che ha visto sempre alternarsi centrodestra e centrosinistra senza che mai un primo cittadino fosse confermato, perché Bergamo è stata all’avanguardia, quasi americana anche in questo – è distrutto.

Resta in ufficio tutto il giorno.

Ha sbagliato anche lui, certo, propagandando una domenica con i mezzi pubblici dalla provincia alla città a un euro e cinquanta per sostenere il commercio cittadino, e predicando città aperta e tolleranza.

Non lo sapeva, non è un virologo e si è fidato, sbagliando, dei virologi che dicevano che era solo un’influenza e che non c’erano rischi.

Ha chiesto scusa, cosa che tanti non hanno mai fatto.

Oggi si è fatto portare dai servizi anagrafici una lista degli anziani della città e chiama a casa loro: “Buongiorno, sono il sindaco, possiamo fare qualcosa per darle una mano?”.

Parla con tantissimi anziani, badanti, parenti e organizza personalmente spese a domicilio.

Arriva a casa distrutto, poco prima di mezzanotte.

La mattina dopo riesce, con le occhiaie, all’alba.

Come uno a cui è stato chiesto di portare sulle spalle il peso del mondo.

E’ un peso devastante.

Ma non ho sentito bergamaschi attaccare Gori.

Con un senso della Comunità fortissimo, sempre e ancor più ora.

In sottofondo una canzone di Daniele Silvestri e Diodato, di qualche anno fa, opportunamente scovata da Silvia Pedemonte, splendida persona che vive di musica e emozioni.

Era in un disco che si chiama “Acrobati” e si intitola “Pochi giorni”.

Parla d’altro, parla d’amore.

A un certo punto dice: “Non so se ti sei accorta che iniziava maggio, intanto terminava aprile.

Momenti delicati e di passaggio come questo che fra l’altro è pure un anno bisestile.

Ma non preoccuparti, dai. Non preoccuparti proprio mai”

Dice così: “Però non preoccuparti, dai, che mi farò coraggio

Domani provo a uscire

Non voglio certamente rovinarti questo viaggio che però

Dovrà finire prima o poi

Dovrà finire e non finisce mai

Dovrà finire e non finisce mai”.

Parlavano d’amore in tempi non sospetti.

E, in fondo, parlano d’amore anche oggi.

Dovrà finire prima o poi.

Sul telefonino si materializza il messaggio di un amico in prima linea, in un pronto soccorso Covid.

“Ho letto il tuo pezzo su Tiscali.it, Massi.

Tu oggi piangi e hai ragione.

Invece io oggi per la prima volta sorrido.

Siamo in vetta!

Ora abbiamo una terribile lunga discesa.

Gli alpinisti cadono e muoiono quattro volte di più in discesa.

Noi non molliamo e non molleremo ora che abbiamo visto l’inferno.

Torneremo indietro per quei tristi sentieri, vivendo di nuovo quei terribili giorni, ma andremo a casa.

A guerra finita.

Te lo prometto, Massi, torneremo a casa!”.