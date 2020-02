Coronavirus: Sanremo, uno in isolamento

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - C'è un cittadino che vive in Liguria tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera Westerdam in Cambogia. Gli italiani su quella nave erano cinque. Uno è rientrato in Italia. Non presenta sintomi della malattia. "L'uomo si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria", fa sapere l'Agenzia ligure per la sanità. Secondo quanto apprende l'ANSA il cittadino vive a Sanremo.