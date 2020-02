Coronavirus, sale a 424 totale dei contagiati in 12 regioni

Roma, 27 feb. (askanews) - Sono 424 i contagiati da coronavirus in tutta Italia, secondo il dato aggiornato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli. I morti restano 12.I 424 contagiati sono conteggiati sulla base dei dati delle Regioni: 258 sono in Lombardia, 87 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 16 in Liguria, 1 in Piemonte, 3 in Lazio, Marche e Sicilia, 2 in Toscana, 1 Bolzano.Intanto per le 9:00 è attesa l'informativa urgente del ministro della Salute Roberto Speranza al Senato.