Coronavirus, Sala: in Lombardia produrremo anche ventilatori

Milano, 28 mar. (askanews) - "In Lombardia oltre alle attività essenziali, quelle che garantiscono gli alimenti e la sanità, è in corso una piccola riconversione dell'economia. Stiamo producendo mascherine ma produrremo anche ventilatori. Le nostre università con le nostre aziende stanno cominciando a mettere a punto dei nuovi tipi di ventilatori che servono per le terapie intensive". Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.