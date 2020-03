Coronavirus, su sagrato S.Pietro la Via Crucis del venerdì santo

Città del Vaticano, 27 mar. (askanews) - A causa dell'emergenza da coronavirus, avrà luogo sul sagrato della basilica di San Pietro, e non al Colosseo, la tradizionale Via Crucis del venerdì santo, il prossimo 10 aprile: lo si evince dal calendario delle Celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal Santo Padre Francesco.In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, vi si legge, e tenendo conto delle disposizioni fornite dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con Decreto in data 25 marzo 2020, si è reso necessario un aggiornamento in relazione alle prossime Celebrazioni Liturgiche presiedute dal Santo Padre Francesco: sia in ordine al Calendario, sia in ordine alle modalità di partecipazione. Si comunica, pertanto, che il Santo Padre celebrerà i Riti della Settimana Santa all'Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro.