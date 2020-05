Calano i malati in tutta Italia, in Lombardia giù i ricoveri. A Roma contagi da un funerale

Scende sotto quota 70mila il numero dei contagiati dal coronavirus. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 68.351 con una decrescita di 1.836 assistiti rispetto a ieri. Lo comunica la Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 145 con il totale di decessi nel nostro Paese che sale a 31.908. Il numero complessivo dei pazienti dimessi e guariti sale a 125.176 con un incremento di 2.366 persone, sempre rispetto a ieri. In Italia a oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 225.435 con un incremento rispetto a ieri di 675 nuovi casi. Sono 762 i pazienti in terapia intensiva, 13 pazienti in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 10.311, 89 in meno rispetto a ieri. Zero contagi in Valle d'Aosta e Calabria, nove Regioni sono sotto i dieci.

I numeri della Lombardia

Continua a diminuire il numero dei ricoverati in Lombardia: sono 255 i pazienti in terapia intensiva (-13) e 4.480 (-41) le persone in altri reparti. I casi positivi in totale sono 84.844 (+326), in calo rispetto a ieri anche se con oltre 2.000 tamponi in meno (11.809), mentre i nuovi decessi sono 69 per un totale di 15.519 morti. "Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole" e "raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti", che sono 35.042 (+823). Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione", ha concluso l'assessore.

A Roma 18 contagi da un funerale

"Oggi registriamo un dato di 50 casi positivi nelle ultime 24h, e di questi 18 sono legati ad un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione ad un funerale. Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

"Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 156 unità oltre il triplo dei nuovi casi. Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi - assicura - ci consente di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio". A Rieti nelle ultime 24h "abbiamo registrato la guarigione di una 'nonnina' di 104 anni ospite dell’Istituto Santa Lucia di Rieti. Le rivolgiamo i migliori auguri di una pronta e completa ripresa e un ringraziamento va alle suore e a tutti gli operatori sanitari che in questo periodo l’hanno assistita amorevolmente e con professionalità", ribadisce l'assessore.

Infine il capitolo decessi: sono stati "6 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.914 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 206 mila", conclude.