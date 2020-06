Coronavirus, risalgono a 518 i nuovi casi: 402 sono in Lombardia

Roma, 5 giu. (askanews) - Sono 36.976 gli attualmente positivi, 163.781 i guariti, 33.774 i deceduti, e 234.531 i casi totali: questo il bilancio del bollettino di oggi della Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia. In particolare, rispetto a ieri i positivi calano di 1453 persone, i guariti aumentano di 1886, mentre i deceduti in più sono 85.I "nuovi" casi giornalieri sul totale sono 518, ieri l'aumento era di 177. Risalgono quindi i nuovi contagi, trainati soprattutto dalla Lombardia, che oggi segna +402. Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 316 in totale, -22 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 5.301 (-202) e 31.359 (-1229) le persone in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati superano i 4 milioni: 4.114.572, con un +65.028 oggi rispetto a ieri, i casi testati sono 2.565.258, +40.470 rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.853 in Lombardia, 4.369 in Piemonte, 2.512 in Emilia-Romagna, 1.229 in Veneto, 857 in Toscana, 244 in Liguria, 2.710 nel Lazio, 1.293 nelle Marche, 774 in Campania, 846 in Puglia, 123 nella Provincia autonoma di Trento, 872 in Sicilia, 180 in Friuli Venezia Giulia, 670 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 67 in Sardegna, 10 in Valle d'Aosta, 97 in Calabria, 122 in Molise e 18 in Basilicata.