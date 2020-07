Coronavirus, Rezza: epidemia galoppa nel mondo, noi reggiamo

Roma, 31 lug. (askanews) - "Il numero di casi di covid-19 nel nostro Paese è in lieve aumento anche se resta comunque contenuto, con un R con zero di poco al di sotto dell'unità". Lo dice Gianni Rezza, capo dipartimento Prevenzione del ministero della Salute."In molte regioni abbiamo diversi focolai soprattutto a partenza da casi importati: ciò è abbastanza atteso dal momento che l'epidemia sta galoppando in diversi Paesi del mondo e siamo circondati da Paesi in cui il numero di casi in questo momento sta aumentando. Per fortuna al momento il nostro sistema sembra reggere bene e focolai vengono immediatamente identificato e contenuti. Tutto ciò comporta comunque la necessità di continuare a tenere dei comportamenti prudenti in modo tale da mantenere il distanziamento fisico, utilizza le mascherine in luoghi pubblici soprattutto al chiuso e lavarsi frequentemente le mani".