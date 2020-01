In Puglia c'è un secondo caso sospetto di coronavirus dopo quello (poi rivelatosi infondato) di una cantante lirica di rientro da un tour in Cina. Lo ha confermato il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. E' una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni fa è andata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie, riferendo di aver avuto contatti a Roma alcuni suoi connazionali proveniente dalla zona di Whuan in Cina.

Il rientro degli italiani dalla Cina

Intanto – ha scritto l’Agi - tutto è pronto per la partenza dell'aereo che dovrà riportare una sessantina di italiani in patria da Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia del coronavirus. Mancano però ancora "alcuni passaggi" per il via libera definitivo del governo di Pechino alla partenza dei connazionali, spiegano fonti della Farnesina, assicurando comunque che il governo lavora senza sosta per organizzare il loro ritorno il prima possibile. La quarantena "sarà limitata ad un quindicina di giorni, che è il periodo d'incubazione del virus", ha annunciato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri (M5s). Dove? Non in un atollo del Pacifico centrale, come fa il governo australiano, ma, ha fatto sapere il ministero della Salute, presso gli ospedali che sono i centri di riferimento regionale per le malattie infettive.

Gli ospedali di riferimento

Nei casi più gravi, qualora servissero cure particolari, si può essere portati all'ospedale Sacco di Milano o allo Spallanzani a Roma, i due centri nazionali di riferimento. In Italia non vi sono casi, dopo che quello di Napoli è risultato negativo. "In Italia abbiamo i controlli più alti. Ho chiesto una riunione internazionale di tutti i ministri della Salute della Ue per capire come affrontare la situazione", ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "La situazione - ha aggiunto - è molto seria e non va sottovaluta, abbiamo allestito da alcuni giorni una task force dedicata, ma non va sparso allarmismo, stiamo parlando al momento di 9 casi di contagio in tutta Europa. Vorrei che anche gli altri Paesi Ue facessero altrettanto e ci coordinassimo tutti quanti".

I numeri dell'epidemia

E' di 170 morti e 7.736 infettati, di cui 1.239 in gravi condizioni, il bilancio delle vittime in Cina del nuovo coronavirus di Wuhan. Lo hanno riferito i media ufficiali cinesi, confermando che il virus si è ormai esteso a tutte le province. Sul totale dei morti, 162 sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia. I casi registrati all'estero sono invece una settantina, distribuiti in una ventina di Paesi, con la trasmissione del virus da persona a persona registrata in Giappone, Germania, Taiwan e Vietnam. L'Organizzazione mondiale della sanità riunirà nuovamente il comitato degli esperti per decidere se dichiarare l'epidemia una emergenza su scala internazionale. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riferito che l'organizzazione è "profondamente rammaricata" per aver definito in molti rapporti della scorsa settimana il rischio legato al coronavirus "moderato", invece che "alto". Nella notte, Lufthansa, KLM, Finnair, American Airlines e IndiGo si sono unite al crescente numero di compagnie aeree che hanno deciso di sospendere tutti i voli diretti o in partenza dalla Cina.

Giappone a rischio

Le autorità di Tokyo hanno confermato che tre dei 206 cittadini giapponesi evacuati da Wuhan risultano infettati dal coronavirus cinese. Dodici dei 206 evacuati sono stati ricoverati in ospedale. Un volo con a bordo un secondo gruppo di circa 200 cittadini giapponesi provenienti dalla città epicentro del virus è giunto a Tokyo. Le autorità giapponesi hanno confermato il secondo caso sospetto di trasmissione del virus da persona a persona. Le due persone infettate sono una guida turistica un autista di autobus, entrambi entrati in contatto ad inizio gennaio con un gruppo di turisti provenienti da Wuhan. I casi di infezione registrati in Giappone sono finora 11.

La Borsa

L'epidemia di coronavirus continua a far paura e sconvolge non solo la Cina. L'indice Stoxx Europe 600 apre in netto ribasso, con tutti i suoi 19 settori in rosso. Gli investitori sono cauti e restano in attesa della nuova riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità che potrebbe dichiarare un'emergenza internazionale. Londra perde l'1% a 7410 punti, Parigi l'1,25% a 5882, Francoforte l'1,11% a 13.193 punti e Milano cede l'1,3% a 23.844 punti.