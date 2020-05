Coronavirus, Protezione civile: positivi 72.070, -4.370 da ieri

Roma, 15 mag. (askanews) - Il numero totale di attualmente positivi è di 72.070, con una decrescita di 4.370 assistiti rispetto a ieri. Lo riferisce la Protezione Civile nella consueta nota.Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 223.885 con un incremento rispetto a ieri di 789 nuovi casi.Tra gli attualmente positivi, 808 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. 10.792 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 661 pazienti rispetto a ieri.60.470 persone, pari all' 84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.