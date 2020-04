Coronavirus, Protezione Civile: 415 morti e 2.357 nuovi casi

Roma, 25 apr. (askanews) - In calo la curva dei decessi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile, sono 415 i pazienti deceduti. Il totale dei decessi è di 26.384.I contagiati sono 2.357 in più, per un totale di 195.351. La maggior parte sono in Lombardia, con 713 nuovi positivi (il 30,2% dei nuovi contagi, in calo rispetto ai giorni scorsi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 239 casi in Piemonte, 604 in Emilia Romagna, del 162 in Veneto e del 128 nel Lazio.La Protezione civile registra anche 2.622 pazienti guariti e un calo dei ricoveri. Dei contagiati totali, 82.212 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 21.533 sono ospedalizzati e 2.102 sono ricoverati in terapia intensiva, seguendo il trend decrescente dei giorni scorsi. Il numero dei tamponi effettuati è di 1.186.526, con un aumento di +38.676 nelle ultime 24 ore. Ecco i dati per Regione:Lombardia: 71.969Emilia Romagna: 24.209Piemonte: 24.426Veneto: 17.391Toscana: 9.015Liguria: 7.301Marche: 6.058Lazio: 6.224Campania: 4.299Trento: 3.838Puglia: 3.912Friuli VG: 2.903Sicilia: 3.020Abruzzo: 2.832Bolzano: 2.476Umbria: 1.366Sardegna: 1.271Calabria: 1.088Valle D'Aosta: 1.100Basilicata: 361Molise: 292