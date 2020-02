Coronavirus, pochissimi i bambini contagiati: ecco le probabili ragioni

Il coronavirus ha seminato paure, condizionando l’economia mondiale e scatenando reazioni da parte delle organizzazioni internazionali, dei governi e dei cittadini. Bisogna però mantenere una certa dose di razionalità nell’affrontare il problema. Ci sono dei dati per esempio incontrovertibili. L’epidemia è per ora circoscritta in definitiva alla Cina (i casi negli altri Paesi sono pochi), e in particolare alla zona di Hubei. Ad oggi risultano più di 650 i morti e oltre 31mila i contagiati, con circa 4.800 casi gravi.

Da tener presente che in tutto il mondo sono circa 31mila i casi accertati, con una mortalità molto bassa in confronto a quella di altri virus come la Sars o l’ebola e perfino, fa notare più d'uno, con meno morti rispetto alla normale influenza. In questo contesto c’è poi un dato che ispira curiosità e impone delle domande. Ci si chiede come mai il coronavirus sia particolarmente restio a colpire i minori. Sono sporadici infatti i casi di bambini colpiti. Solo di recente – come evidenzia Focus in un suo approfondimento - si è avuta notizia di piccoli infettati a Pechino, Shenzhen e Wuhan, dove è stato contagiato un neonato.

La fascia più colpita

La maggior parte dei malati si colloca in una fascia tra i 49 e i 56 anni e oltre, mentre più dell’80 per cento delle morti interessa persone di età avanzata.

Perché dunque i giovanissimi sono meno esposti al contagio da coronavirus?

I motivi

Secondo alcuni scienziati, test diagnostici avrebbero dimostrato che probabilmente i bambini vengono infettati ma sviluppano sintomi meno evidenti. Inoltre potrebbero mancare dati precisi sui casi meno devastanti di infezione.

C’è poi un altro fatto: i bambini potrebbero aver avuto meno occasioni di esposizione al rischio. E potrebbero essere stati protetti dalle puntuali attenzioni degli adulti, che in loro presenza usano puntualmente le mascherine, si lavano le mani o stanno attenti a starnutire.

Il sistema immunitario

E’ anche vero tuttavia che i bambini potrebbero avere un sistema immunitario maggiormente reattivo, più in grado cioè di rispondere all’infezione da virus, capacità destinata ad affievolirsi col passare degli anni.

Del resto anche durante l’epidemia di Sars di inizio anni 2mila che coinvolse 8mila persone, lasciandosi dietro 774 morti, si evidenziarono solo 80 casi di contagio accertato. E soprattutto nessun minore morì a causa del virus. Stessa cosa per i casi di Mers, altra infezione da coronavirus, quando nessuno dei bambini contagiati sviluppò i sintomi.

Misure urgenti per proteggere i bambini adottate in Italia

In Italia per proteggere i bambini sono state prese misure opportune, come ricorda la ministra dell'Istruzione. "Creare allarmismi non serve. Abbiamo preso tutte le misure urgenti e rilevanti e stiamo lavorando bene con l'Istituto superiore di Sanità e con il ministero della Salute", afferma Lucia Azzolina in una intervista al Corriere della Sera. "C'è molto senso di responsabilità", aggiunge. Sulla lettera dei governatori leghisti che chiedono di tenere a casa tutti i bambini che sono tornati dalla Cina in questo periodo, dice: "Mi sembra che la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una scuola romana dove c'è una vasta comunità cinese abbia dato l'immagine precisa della fiducia e della responsabilità che ci sono nelle scuole, dove tutti hanno a cuore la salute dei bambini. Insomma ai bambini dico: andare a scuola è un vostro diritto. Se ci sarà bisogno di prendere ulteriori precauzioni lo faremo, ma ora la situazione è completamente sotto controllo".