Coronavirus: a Pesaro un bosco in memoria vittime

(ANSA) - PESARO, 18 AGO - Un bosco in memoria delle vittime del covid a Pesaro, una delle città più colpite dalla pandemia. Lo annuncia il presidente della Provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini. "L'area individuata è di circa 2 ettari, di proprietà della Provincia, nella zona del Campus scolastico di Pesaro - spiega -. Ho chiesto che vengano piantati molti alberi da frutto, per dare un segno di rinascita dopo tanto dolore". "Quello che ho in mente - aggiunge - non è un bosco fine a se stesso, ma un luogo che abbia al suo interno delle sculture, creando anche momenti di riflessione. Abbiamo già coinvolto l'artista Leonardo Nobili, che realizzerà un'opera, saremmo felici se la Casa degli Artisti ci affiancasse in questo obiettivo". Partner del progetto sarà la Casa degli Artisti che si occupa di land art al Furlo. La Provincia ha coinvolto anche l'Assam, che fornirà gli alberi e collaborerà alla piantumazione. (ANSA).