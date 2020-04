Coronavirus, Papa: Signore ci dia coraggio donne di andare avanti

Roma, 13 apr. (askanews) - "Cari fratelli e sorelle, abbiamo sentito che le donne hanno dato ai discepoli l'annuncio della Risurrezione di Gesù. Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, per prendersi cura degli altri: donne medico, infermiere, agenti delle forze dell'ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessità , e tante mamme e sorelle che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili. A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, che il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie. Il Signore ci dia il coraggio delle donne di andare sempre avanti". È quanto afferma Papa Francesco, dopo la recita della preghiera del Regina Caeli dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.